Из-за стычек в зале заседаний повреждена мебель и не работает электронная система для голосования.

Одесский областной совет ночью на сессии выбрал своим председателем Григория Диденко, кандидатуру которого выдвинула политсила "Слуга народа". Как передает корреспондент УНИАН, заседание первой сессии новоизбранного состава облсовета, должна была открыться 4 декабря в 11:00, но из-за конфликта между депутатами началась только в 23:20.

На сессии зарегистрировались все 84 депутата. В их числе - представители партии "За будущее", которых ранее не зарегистрировала Одесская областная ТИК, из-за чего с утра несколько десятков человек блокировали трибуну.

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Участники беспорядков, которые в течение дня проходили в сессионном зале, сломали несколько столов, стульев, также вышла из строя электронная система для голосования.

Поэтому свое волеизъявление депутаты показывали поднятием рук.

Основным вопросом сессии было избрание председателя областного совета, на пост которого предложили всего две кандидатуры: Вадима Шкаровского - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", и Диденко - от "Слуги народа".

Обоим кандидатам предложили обратиться с обращением (своей программой) к присутствующим в зале. Диденко выступать отказался, Шкаровский пообещал "работать на благо области". Отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что не признает Революцию Достоинства, которая, по его мнению, "развалила" Украину, и жизнь населения ухудшилась.

Голосование проходило в режиме тайного голосования. По его результатам наибольшее число депутатов (44 человека) поддержали Диденко.

По состоянию на 2.00, сессия облсовета продолжалась.

Местные выборы в Одессе: результаты

10 ноября Одесская областная территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов в Одесский облсовет. В него прошли семь партий – "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Доверяй делам", "Европейская солидарность", "За будущее", "Батькивщина", "Партия Шария".

"ОПЗЖ" получила 24 мандата, "Слуга народа" - 16, "Доверяй делам" - 11, "Европейская солидарность" - 10, "За будущее" - 10, "Батькивщина" - 7 и "Партия Шария" - 6 мест.

Первая сессия Одесского облсовета

На 4 декабря была запланирована первая сессия новоизбранного состава облсовета, но в назначенное время заседание не открылось. Несколько десятков депутатов Одесского областного совета вышли на трибуну и заблокировали проведение сессии, которая впервые должна состояться после выборов, прошедших 25 октября. В частности, на трибуну вышли депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За будущее". Они заявили, что ТИК не регистрирует депутатов от партии "За будущее", и поэтому не позволят проводить заседание.

В течение дня между оппонентами произошло несколько стычек, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев, взбирались на столы, свистели, обливались водой.

В противостоянии приняли участие некоторые депутаты Одесского городского совета и Верховной Рады, прибывшие для поддержки единомышленников.

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Автор: Лариса Козовая