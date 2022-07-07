Также он нелестно высказался в адрес молчаливой певицы.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал фотографию обнаженной певицы Наташи Королевой и словесно ее унизил.

Так, недавно певица, которая молчит о войне в Украине, показала, как стоит вверх ногами. По ее словам, спорт приносит в ее жизнь только положительные эмоции.

Мимо этого фото не смог пройти Дмитрий Гордон, уже не раз осуждающий молчаливую позицию Королевой по российско-украинской войне.

"Киевлянка Наташа Королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную ж*пу. Ну или наоборот", - подписал фото с артисткой журналист.

Поклонники Гордона поддержали его и отметили, что такие люди как Наташа Королева Украине не нужны.

"Когда люди что-то такое пишут или делают и они не в Украине, то думаешь и слава Богу! Пусть там и остаются", "У моей бабки в курятнике чище, чем у этой потаторы в душе", "По крайней мере, в такой позе у нее все находится на своих природных местах", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Наташа Королева с мужем-путинистом Тарзаном в советских костюмах выступили в Кремле на 9 мая.

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