Все усилия направлены на то, чтобы ситуация в Украине оставалась стабильной, отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие завершения конфликта с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции.

"Безусловно, главной темой наших переговоров стала ситуация с безопасностью вдоль украинской границы и на оккупированных территориях Украины, на Донбассе и в Крыму... Все наши усилия направлены на то, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной, чтобы финансовая система сохраняла свою прочность и предсказуемость, чтобы украинская экономика не страдала от проблем, которые происходят в сфере безопасности", – заявил глава МИД.

Также, по словам Кулебы, во время встречи с Блинкеном они обсудили вопросы проведения встречи по Донбассу в "нормандском" формате (Украина, РФ, Германия, Франция).

Читайте такжеБайден попросил приехать в Украину по трем причинам – Блинкен"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии по восстановлению его функционирования на уровне лидеров. Мы говорили о работе Трехсторонней контактной группы. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по пути дипломатического урегулирования противоречий. У этого конфликта есть только одно решение, и это решение - дипломатическое. Если Россия действительно искренне, а не только в заявлениях своих должностных лиц, стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры с США, НАТО, странами-участницами "нормандского" формата о разрешении этого конфликта. И этот конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет ОРДЛО и Крым", – подчеркнул министр.

Напомним, 19 января Энтони Блинкен находится с визитом в Киеве.

Госсекретарь США прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой для "укрепления приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Глава государства во время встречи с госсекретарем, в частности, говорил о необходимости оказания помощи для модернизации Вооруженных сил Украины.

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