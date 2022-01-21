Если будут другие кандидаты, проведут тайное голосование.

Вскоре состоится избрание президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. На должность выдвинули Марию Мезенцеву.

Об этом сообщили на странице украинской делегации в Facebook.

24 января в Страсбурге начнется первая часть сессии ПАСЕ 2022 года. Одним из вопросов повестки дня будет избрание президента Ассамблеи на 2022 год.

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26 членов Ассамблеи из различных национальных делегаций ПАСЕ на пост президента ПАСЕ выдвинули Марию Мезенцеву - руководительницу постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ, вице-президента политической группы EPP/CD.

Соответствующее письмо генеральному секретарю ПАСЕ было направлено и подано на рассмотрение Бюро.

"10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на пост президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на должность президента Ассамблеи проводится тайное голосование членов ПАСЕ", - говорится в сообщении украинской делегации.

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