Россия передает КНДР технологии, благодаря которым Северная Корея создает угрозу для США и Европы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте стремится определить с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом коллективную реакцию угрозы сотрудничества Российской Федерации и Северной Кореи. Об этом Рютте сказал журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Он вновь поздравил Трампа с его избранием, которое "действительно стало для выдвиженца от Республиканской партии огромным успехом":

"Я с нетерпением жду снова на работу с ним".

Генеральный секретарь Альянса вспомнил, что во время своего первого президентства Трамп стимулировал страны НАТО перейти к расходам на оборону на уровне более 2% ВВП.

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"Я думаю, что это, в значительной степени, его заслуга и его успех. Мы должны делать больше. Мы знаем это", - добавил Рютте.

При этом, как сказал генсек НАТО, сегодняшний саммит в большой степени касается размещения военных Северной Кореи в России.

"Мы все больше видим, что Северная Корея, Иран, Китай и, конечно, Россия, совместно работают против Украины. Но, в то же время, Россия должна платить за это. Одно из того, что они (россияне - УНИАН) делают, - это доставляют технологии в Северную Корею, которая теперь угрожает будущему для материковой части США, континентальной Европы, а также нашим партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, например Японии и Республике Корея", - сказал Рютте.

Он отметил, что это новое опасное развитие событий и это надо обсудить.

"Я также с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы определить как коллективно мы будем реагировать на эту угрозу и защитим нашу часть мира", - подчеркнул Рютте.

Войска КНДР в войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, военные из КНДР впервые приняли участие в боях в Курской области против Сил обороны Украины. Это произошло 4 ноября.

Ранее в Пентагоне заявили, что в Курской области РФ находится не менее 10 тыс. северокорейских военных, при этом в целом в РФ их около 12 тыс.

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