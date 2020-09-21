Мировые лидеры направили свои короткие видеоприветствия, которые оглашаются в Генассамблее.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на торжественном заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания ООН.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook.

Сейчас в штаб-квартире ООН продолжается торжественное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания Организации. По словам Кислицы, лидеры мира прислали свои короткие видеоприветствия, которые оглашаются в Генассамблее.

«Скоро будет выступать и президент Украины Владимир Зеленский», - заявил он.

Кислица напомнил, что Украина была в Сан-Франциско 75 лет назад, Украина - среди членов Организации сегодня.

«Советский Союз исчез с политической карты мира, но дело его живет в стенах ООН - Россия продолжает дерзко нарушать Устав ООН. В Украине, Грузии, Сирии.... Видимо не зря в Уставе членом СБ остается СССР. Мечта России - вернуться в ООН как новый/старый СССР и даже не менять текст Устава не должна стать ужасной реальностью», - заявил Кислица.

«И этому не бывать. Украина, Грузия, страны Балтии, Азербайджан, Молдова ... навсегда похоронили для себя Советский Союз. Но тем временем Россия продолжает оставаться среди главных угроз глобальной и региональной безопасности. Борьба с этой угрозой должна быть среди основных приоритетов работы ООН на восьмом десятке лет своего существования», - добавил Кислица.

По его словам, будущее Украины - в Объединенной Европе, в НАТО, в демократическом мире, где царит уважение к правам человека и верховенству права.

Торжественное заседание Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания организации: когда и как будет проходить

На фоне пандемии коронавируса, политической поляризации и экономического спада на этой неделе стартуют ежегодные собрания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Впервые в истории организации мировые лидеры не будут присутствовать на громком дипломатическом мероприятии в Нью-Йорке, пишет Радио Свобода.

Вместо этого они выступят с заранее записанными речами, а большинство мероприятий будут проходить виртуально.

Только по одному дипломату от каждой из 193 стран-участниц допустят в зал Генеральной ассамблеи – с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи в этом году не будет рукопожатий и объятий.

Встречи на высоком уровне начались 21 сентября с празднования 75-летия ООН и официального принятия декларации, одобренной всеми 193 странами-членами. Мировые лидеры и представители более чем 180 стран сделают трехминутные видеообращения.

22 сентября состоится открытие виртуального заседания Генеральной ассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря. Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября, затем будет сделан двухдневный перерыв и завершатся все мероприятия утром 29 сентября.

Среди тех, чьи выступления ожидаются в первый день общих прений 22 сентября, – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Обычно во время собрания Генассамблеи ООН проходят сотни дополнительных мероприятий. В этом году состоится всего несколько встреч, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, изменениям климата и биоразнообразию.

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Авторы: Олег Давыгора, Константин Гончаров