Ежегодно Кличко и его команда получают $400 миллионов в виде откатов с коммунальных предприятий - Дубинский

По мнению нардепа, этих денег хватило бы и на снижение тарифов, и на сооружение новых мостов, и на строительство доступного жилья.

Киев, возможно единственный город в Украине с огромным профицитом бюджета. Но денег могло бы быть еще больше, если бы здесь была остановлена коррупция, процветавшая еще при Омельченко и сейчас при Кличко.

Такие выводы в эфире канала News One сделал народный депутат Александр Дубинский.

«Ежегодно через столичные коммунальные предприятия проходит 60 миллиардов гривен. В карман Кличко и его окружения в виде откатов попадает пятая часть – 12 миллиардов гривен, то есть почти 400 миллионов долларов. И это я не считаю выдачи разрешений на строительство, застройку парковых и исторических зон.

По мнению нардепа, этих денег хватило бы и на снижение тарифов, и на сооружение новых мостов, и на строительство доступного жилья.

«Журналисты оценивали общий коррупционный доход Кличко и сотоварищей в районе 800 миллионов долларов в год. Мы сейчас у МВФ просим, при этом сдав национальные интересы, два миллиарда долларов. Поживи пару лет Киев без коррупции – и мы бы решили все свои проблемы и без Фонда», - полагает Дубинский.

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