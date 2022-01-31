Также они подготовили ответные меры, которые нанесут ущерб российской экономике.

Европейский Союз разработал план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Об этом в своём блоге сообщил вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС рассматривает возможность сотрудничества с США, Катаром и Азербайджаном по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить их.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты", - написал Боррель.

Читайте такжеВ МИД призывают РФ к "дипломатическому сотрудничеству" с Украиной и отвести войска от границыТакже в ЕС подготовили ответные меры, которые нанесут "серьезный ущерб" российской экономике и финансовой системе.

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку отказывают России в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", - отметил он.

Боррель напомнил, что Евросоюз не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.

"Украина - наш партнер и сосед: ее безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул он.

Ситуация с газом в Европе

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.

22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.

24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.

13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.