Первая леди не смогла сдержать эмоций.

Первая леди Украины Елена Зеленская перед своим выступлением на сессии Всемирного экономического форума в Давосе узнала о жуткой авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли глава МВД Денис Монастырский, его зам и дети.

Как сообщает Daily Mail, Зеленская не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Однако ей все же удалось взять себя в руки и выступить на форуме. Кроме того, в Давосе почтили память погибших в этой авиакатастрофе.

"Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир", - произнесла Зеленская со сцены.

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Авиакатастрофа в Броварах - что известно

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого находились 9 человек. Среди них - глава МВД Денис Монастырский. Все пассажиры погибли.

Известно, что вертолет упал на территорию детского сада. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, среди которых дети. Еще 29 человек получили ранения.

Сейчас выясняются все возможные причины падения вертолета.

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