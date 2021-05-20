По словам Корниенко, если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

Перед заседанием Верховной Рады кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко встречается с фракцией «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, перед заседанием фракции первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

Он напомнил, что министры несут политическую ответственность, поэтому за свои обещания должны отвечать.

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Назначение Ляшко на должность главы Минздрава

Вчера, 19 мая, на заседании комитета Ляшко пообещал,

что провакцинирует в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

"Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев", - сказал он.

После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

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Автор: Надя Пришляк