Руководитель ОП убежден, что результаты работы и факты говорят гораздо лучше необоснованной критики.

Заявление министра обороны Российской Федерации об отводе войск от границ Украины стало результатом работы украинских властей совместно с западными партнерами.

Читайте такжеВслед за отводом своих войск от границ Украины Москва "увидела" мобилизацию ВСУОб этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

«Есть силы, которые только и занимаются тем, что критикуют власть. Мы работаем не ради пиара, а ради нашей страны и наших людей. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен в том, что и новость, о которой вы сказали (заявление министра обороны РФ об отводе войск от границ Украины - УНИАН), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией», - заявил он.

Ермак убежден, что результаты работы и факты говорят гораздо лучше необоснованной критики. «Мы уже слышали и относительно видеоконференции, о которой так много говорили, но все увидели, как проходил визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж, во время которого президент Франции сидел возле президента Украины и разговаривали с канцлером Германии», - добавил руководитель Офиса президента.

Стягивание войск РФ к границам Украины

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю возрастет до более 120 тыс. военнослужащих.

В то же время, 22 апреля, в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск", - сказал Шойгу.

Главные новости Украины и мира на утро 23 апреля

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Автор: Константин Гончаров