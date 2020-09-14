Следующая встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должно приблизить возможность проведения саммита «нормандской четверки».
Как сообщает пресс-служба главы государства, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой семерки» и рассказал о результатах переговоров на уровне советников лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Берлине.
В частности, Ермак подробно проинформировал послов стран «Большой семерки» о позиции Украины на переговорах, очертив ход переговорного процесса.
Руководитель ОП отметил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников лидеров стран-участниц «нормандского формата», что, по мнению Ермака, позволит приблизить проведение саммита лидеров «нормандской четверки».
По словам руководителя ОП, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами выполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров «нормандского формата» в Париже.
«Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе», - подчеркнул глава Офиса президента.
Прежде всего он подчеркнул, что каждое достижение, в частности режим тишины, который продолжался почти шесть недель, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7.
Также Ермак отметил, что с целью информирования украинцев о деталях мирных переговоров и реализации указанного плана будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, «чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира».
«Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно», - констатировал руководитель ОП.
Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.
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Встреча в нормандском формате:
- 26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.
- Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.
- 11 сентября свстреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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