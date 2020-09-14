Руководитель Офиса президента проинформировал послов стран «Большой семерки» о четком плане действий для достижения мира с конкретными датами выполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров «нормандского формата» в Париже.

Следующая встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должно приблизить возможность проведения саммита «нормандской четверки».

Как сообщает пресс-служба главы государства, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой семерки» и рассказал о результатах переговоров на уровне советников лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Берлине.

В частности, Ермак подробно проинформировал послов стран «Большой семерки» о позиции Украины на переговорах, очертив ход переговорного процесса.

Руководитель ОП отметил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников лидеров стран-участниц «нормандского формата», что, по мнению Ермака, позволит приблизить проведение саммита лидеров «нормандской четверки».

По словам руководителя ОП, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами выполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров «нормандского формата» в Париже.

«Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе», - подчеркнул глава Офиса президента.

Прежде всего он подчеркнул, что каждое достижение, в частности режим тишины, который продолжался почти шесть недель, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7.

Также Ермак отметил, что с целью информирования украинцев о деталях мирных переговоров и реализации указанного плана будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, «чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира».

«Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно», - констатировал руководитель ОП.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

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Встреча в нормандском формате:

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от Украины во встрече примет участие Ермак, от Германии – помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции – советник президента Эммануэль Бон, от РФ – заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

11 сентября свстреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась. На ней Украину представлял Андрей Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Виталий Саенко