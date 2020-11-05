Директор НАБУ Артем Сытник и высшие должностные лица бюро «сливали» информацию о планируемых следственных действиях фигурантам расследований, что приводило к срыву спецопераций.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ в 2016-2020 годах Александр Кареев.

«Начиная с 2017 года я стал замечать, что Сытник – нечистоплотный по отношению к занимаемой должности. Это подтвердилось конкретными фактами – «сливом» информации о планируемых обысках, негласных следственных действиях в рамках уголовных производств, подыгрыванием фигурантам уголовных производств, лоббированием их интересов, использованием админресурса и своего кумовского окружения, которое занимало должности как в руководстве НАБУ, так и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, с целью противодействовать следствию», - утверждает Александр Кареев.

В качестве примера бывший руководитель подразделения детективов привел дело Романа Насирова, когда экс-руководителю ГФС НАБУ вручало подозрение и задерживало в «Феофании».

«В марте 2017 году я пришел в кабинет к Сытнику. Там находился руководитель управления внутреннего контроля. Я сообщил, что у меня есть информация из конфиденциальных источников, что накануне задержания господина Насирова высокое должностное лицо НАБУ «слило» информацию о планируемом дне задержания Насирова. Накануне задержания в ресторанном комплексе «Империя» служебное лицо НАБУ встретилось с бывшим руководителем оперативного управления ГФС и в ходе этой встречи сообщило о готовящейся спецоперации по задержанию Насирова. По этой причине Насирова задерживали не в кабинете, а в больничной койке в «Феофании». Также я сообщил, что, возможно, этому должностному лицу НАБУ ежемесячно передаются 50 тысяч долларов США от сотрудников ГФС для обеспечения «крышевания» и невмешательства НАБУ в коррупционные схемы ГФС. Также я сообщил, что этим должностным лицом НАБУ строится дом в коттеджном комплексе вип класса Riviera Village. Вместо того, чтобы отреагировать на информацию о коррупции, Сытник все рассказал этому должностному лицу» - говорит Кареев.

Экс-подчиненный Сытника утверждает, что директором НАБУ была создана системная коррупция, в которой участвовал как сам Сытник, так и должностные лица органов прокуратуры.

«Фигуранты расследования покушения на совершение рейдерского захвата агрохолдинга «Агрейн» обратились к жене Сытника - Анне, чтобы Сытник посодействовал остановке следствия. После этого на стороне фигурантов появился адвокат Денис Сидоренко, который вместе с Сытником работал в адвокатском объединении «Юридические гарантии». После этого детектив моего подразделения идет вручать повестку одному из руководителей органов прокуратуры, который тоже фигурировал в расследовании. В прокуратуре детектива восприняли как человека Сытника и в ходе разговора детектив узнал, что Сытник присылал Дениса Сидоренко к этому сотруднику прокуратуры с целью согласовать план противодействия расследованию, потому что должностные лица прокуратуры также были фигурантами уголовного производства», - заявил экс-руководитель подразделения детективов.

Александр Кареев утверждает, что о данных фактах сообщал письменно, что в последующем привело к его увольнению из бюро, а также предлагал Артему Сытнику пройти детектор лжи.

«Я все это документально отражал и направлял в управления внутреннего контроля и Сытнику. А 4 октября я предложил Сытнику пройти полиграф по «сливу» информации. Сытник не согласился. Он несколько раз тестировал меня на полиграфе, но сам отказался. Он его не пройдет», - говорит Кареев.

Напомним, ранее Александр Кареев выиграл в Окружном административном суде Киева дело, в рамках которого оспаривал свое незаконное увольнение. Само НАБУ пока не выполнило решение ни в части восстановления Кареева в должности, ни в части увольнении самого Сытника.

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Автор: УНИАН