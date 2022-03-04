Безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рано утром провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба премьера, разговор касался ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Премьер-министр заявил, что безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше", - говорится в сообщении.

Борис Джонсон намерен в ближайшие часы добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение, а Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию, предоставить беспрепятственный доступ на станцию ​​аварийно-спасательным службам.

Напомним, США не видят возможности для исключения России из Совета Безопасности ООН из-за начатой ею войны в Украине.

Ситуации на Запорожской атомной электростанции

Поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Пожар начался в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС. В 6:20 он был ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.

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