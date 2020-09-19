После местных выборов, которые состоятся 25 октября, станет очевидно, что власти пора принимать кадровые решения, потому что украинцы недовольны партией власти.
Такую мысль на своём канале в YouTube озвучил народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.
«25 октября счёт местных выборов, имеется в виду процент, который наберёт та или иная политическая сила будет на табло. И этот счёт будет явно не приятен для «Слуги народа». Потому что, во-первых, надо было заниматься выборами, а не бездельничать до последнего и за две недели до выборов представлять кандидатов. Во-вторых, надо было заниматься реформами экономики, чтобы улучшалась ситуация в карманах каждого отдельного гражданина. Тогда он голосовал бы за партию власти», – говорит политик.
Нардеп отметил, что если вместо этого переименовывать населенные пункты и говорить, что это выполнение предвыборной программы, то благосостояние украинцев все равно не улучшится.
«Например, мы приняли закон об игорном бизнесе. И что, благосостояние украинцев после этого улучшилось? Нет. Или, например, отменили мы депутатскую неприкосновенность, вроде бы исполнили обещание, но стало ли от этого легче украинцам? Нет. То есть мы что-то вроде бы исполнили, но при этом для граждан ничего не сделали», – отметил Дубинский.
«Так что 25 октября результат будет на табло и тогда будет абсолютно очевидно, в первую очередь президенту, что нужно принимать кадровые решения, направленные на укрепление власти и приводить туда не хороших, послушных, исполнительных людей, а профессионалов. Надеюсь, что местные выборы станут стимулом для реальных тектонических изменений в стране», – заявил политик.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram