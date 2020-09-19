Нардеп отметил, что если вместо этого переименовывать населенные пункты и говорить, что это выполнение предвыборной программы, то благосостояние украинцев все равно не улучшится.

После местных выборов, которые состоятся 25 октября, станет очевидно, что власти пора принимать кадровые решения, потому что украинцы недовольны партией власти.

Такую мысль на своём канале в YouTube озвучил народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.

«25 октября счёт местных выборов, имеется в виду процент, который наберёт та или иная политическая сила будет на табло. И этот счёт будет явно не приятен для «Слуги народа». Потому что, во-первых, надо было заниматься выборами, а не бездельничать до последнего и за две недели до выборов представлять кандидатов. Во-вторых, надо было заниматься реформами экономики, чтобы улучшалась ситуация в карманах каждого отдельного гражданина. Тогда он голосовал бы за партию власти», – говорит политик.

Нардеп отметил, что если вместо этого переименовывать населенные пункты и говорить, что это выполнение предвыборной программы, то благосостояние украинцев все равно не улучшится.

«Например, мы приняли закон об игорном бизнесе. И что, благосостояние украинцев после этого улучшилось? Нет. Или, например, отменили мы депутатскую неприкосновенность, вроде бы исполнили обещание, но стало ли от этого легче украинцам? Нет. То есть мы что-то вроде бы исполнили, но при этом для граждан ничего не сделали», – отметил Дубинский.

«Так что 25 октября результат будет на табло и тогда будет абсолютно очевидно, в первую очередь президенту, что нужно принимать кадровые решения, направленные на укрепление власти и приводить туда не хороших, послушных, исполнительных людей, а профессионалов. Надеюсь, что местные выборы станут стимулом для реальных тектонических изменений в стране», – заявил политик.

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Автор: УНИАН