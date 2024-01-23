Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду встретится со своим словацким коллегой Робертом Фицо, известным своими скандальными заявлениями относительно Украины.

Если говорить о позиции Роберта Фицо, то она не во всем однозначна. Действительно, его трудно назвать проукраинским премьером Словакии. Вместе с тем, он делает определенные шаги, которые не позволяют его определить однозначно антиукраинским.

Когда речь идет, например, о вступлении Украины в различные структуры и альянсы, то еще накануне [парламентских] выборов Фицо довольно четко говорил, что он противник присоединения Украины к НАТО, поскольку это может стать устоями к Третьей мировой войне, позволит разжечь войну на территории Евросоюза и НАТО. С другой стороны, Фицо не возражал против членства Украины в ЕС. Он говорил, что Словакия только выиграет, если Украина станет членом Европейского союза.

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"Дарить" словаки ничего не будут, и этим Фицо апеллирует к своим избирателям

Накануне парламентских выборов и после них Фицо говорил, что ни одна словацкая пуля больше не попадет в Украину, подразумевая, что они прекратят вооруженные поставки. Вместе с этим, словацкое правительство сделало дисклеймер о том, что это касается бесплатной помощи. Взамен контрактные обязательства будут выполняться. А контрактные обязательства - это у нас поставка самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, поставка Божен (машин для разминирования Bozena-5, - УНИАН), усовершенствование Богдан...

То есть, "дарить" словаки ничего не будут, и этим Фицо апеллирует к своим избирателям (по данным опроса в 2023 году, 69% словаков считали, что поставки оружия Украине провоцируют РФ), но будут выполнять работу за деньги. И этим он дает сигнал в адрес ЕС, который, собственно, является донором и оплачивает эти поставки. Поэтому фон неоднозначен.

Также Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь. Ее объем несравним с теми, что предоставляют другие государства-члены или страны G7, однако эта помощь оказывается.

Тандем Фицо и Орбан может натворить нам проблем

Поэтому, думаю, несмотря на весь шлейф скандальных заявлений Фицо, с ним стоит встретиться. По крайней мере, учитывая то, что Словакия будет участвовать и в переговорном процессе относительно членства Украины в ЕС и влиять на решение о предоставлении Украине финансовой помощи от ЕС. Другое дело, что нужно четко очерчивать, где мы на одной стороне, а где Словакия может пересечь "красные линии".

Если Фицо будет настаивать на своих утверждениях, которые противоречат украинским интересам, то нам стоит воздержаться от совместного заявления. Однако от диалога уклоняться не стоит, потому что хватит Орбана, который многое блокирует и создает риски для интеграции в ЕС и НАТО. Несмотря на всю несимпатичность заявлений Фицо, не хотелось бы его иметь в качестве такого противника. Ведь тандем Фицо и Орбан может натворить нам проблем.

Условно, самого по себе Орбана в ЕС могли бы лишить права голоса, причин для того много. Однако механизм седьмой статьи Договора о ЕС, которая определяет процедуру лишения права голоса страны-члена, может заблокировать одно государство. Орбан сам за себя голосовать не может, а вот явись у него сторонник в лице Фицо (до 2022 года таковым был Ярослав Качиньский - председатель бывшей правящей партии Польши "Право и здравость"), ситуация для нас может ухудшиться.

Сергей Герасимчук, спредставитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы региональных инициатив и соседства