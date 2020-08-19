Добкин поддержал действия белорусского ОМОНа и Александра Лукашенко (видео)

Экс-нардеп убежден, что жесткие меры властей и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления.

Экс-нардеп Михаил Добкин опубликовал видеоролик, где поддерживает действия Александра Лукашенко, который руководит Беларусью уже четверть века.

Добкин заявил, что жесткие меры властей и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления, говорится на его YouTube -канале.

То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия белорусской власти, направленные на сохранение государства, - высказался политик.

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По словам Добкина, если в каком-либо государстве такая же политическая система, как в Беларуси, то попытка попасть в нее кому-то новому "пойдет только во вред".

Кроме того, Добкин оправдал действия ОМОНа от которых пострадали сотни митингующих, а также умерли, по меньшей мере, три человека.

Многие абсолютно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним "но": это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести действующую власть, - прокомментировал политик.

Добкин уверен, что силовики "выполняли свои полномочия" в рамках закона, который это все им разрешал.

Возможно, это было не совсем гуманно, а может, и не слишком хорошо, если смотреть с телеэкранов. Они защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно, - оценил он события в Беларуси.

Справка УНИАН. Михаил Добкин - народный депутат Украины VIII созыва. Был председателем Харьковской ОГА и мэром города. Член Партии регионов (до 2014-го). 13 июля 2017 года лишен неприкосновенности из-за подозрений в махинациях с землей.

Выступал в поддержку спецподразделения "Беркут", которого обвиняют в убийствах во время Революции достоинства.

Известным его сделал опубликованный в 2007 году на YouTube неофициальный вариант рекламного клипа к предвыборной кампании, где употреблялась ненормативная лексика. В рейтинге YouTube он занял восьмое место из всех самых популярных клипов в мире.

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Автор: Наталия Печиборщ