Разумков: я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду

По словам спикера парламента, президент не просил его уходить в отставку.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что никогда не держался за кресло и никогда держаться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос, пошел бы он в отставку, если бы президент лично предложил ему без законных на то оснований, Разумков отметил: "Относительно отставки, есть четкие вопросы, как это может произойти. Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится - это право Верховной Рады. Команда определится - это право команды... Таких просьб от президента не поступало".

На уточнение относительно его действий в случае поступления такой просьбы, спикер сказал: "Если будет, - будем говорить".

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