Депутаты Дубинский и Поляков заблокировали подписание закона о банковском регулировании

13 мая Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Народные депутаты Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") и Антон Поляков (внефракционный) заблокировали подписание закона о банковском регулировании.

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На сайте парламента зарегистрировано два проекта постановлений с регистрационными номерами 2571-д-П, 2571-д-П1, авторами которых являются эти народные депутаты, об отмене результатов голосования Верховной Рады от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Тексты проектов постановлений в настоящее время не обнародованы.

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, регистрация таких постановлений не позволяет председателю ВР подписать закон и направить на подпись президенту . Подписание закона возможно лишь после отклонения этих постановлений на заседании парламента.

Ближайшее очередное заседание ВР состоится 19 мая, но парламент может собираться и на внеочередные заседания.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). За принятие закона проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Нацбанка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.