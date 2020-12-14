Следующим этапом станет непосредственно расследование военных преступлений России в Украине.

Международный уголовный суд в Гааге завершил предварительное изучение дела по ситуации в Украине.

Как рассказала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире канала "Украина 24, следующим этапом станет непосредственно расследование военных преступлений России в Украине.

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"11 декабря этого года прокурор Международного уголовного суда заявил о том, что завершилось предварительное изучение, и следующий этап — расследование. Это очень важный этап, поскольку в течение почти 7 лет с начала незаконно оккупации Крыма правозащитные организации, украинские правоохранители отправляли данные в Международный уголовный суд как по территориям Донецкой и Луганской областей, так и по Крыму. И все факты грубых нарушений прав человека документировались и передавались. На этапе расследования работа украинских органов власти и сотрудничество с МКС очень важно", — сказала она.

Решение в Гааге о расследовании военных преступлений РФ в Украине

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что прокуроры в Международном уголовном суде в Гааге объявили историческое решение о наличии всех оснований для рассмотрения военных преступлений Российской Федерации в Крыму и на Донбассе.

Министр отметил, что "международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул глава МИД.

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Автор: Андрей Василюк