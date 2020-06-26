Дело с картинами Порошенко: следователи ГБР повторно наведались в музей Гончара (видео)

Картины буквально находятся "под арестом".

В Киеве в музее Ивана Гончара открыли новую выставку картин из коллекции пятого президента Петра Порошенко, только на этот раз картины разместили за тюремной решеткой. Для осмотра снова приходили следователи Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пятый президент вместе с женой открыл выставку картин, которые интересуют ДБРовцов. Работы Ивана Айвазовского, Пьетро Барделлино, Ивана Миодушевского и еще сорок полотен огородили колючей проволокой и решеткой.

Одновременно в музей снова наведались следователи Государственного бюро расследований. Силовики пытались провести экспертизы произведений искусства. Однако внутрь их не пустили.

В музее говорят, сделали это намеренно. Именно через эти картины в ГБР открыли уголовное производство. Следователи уверяют, их ввозили в Украину с сокрытием от таможенного контроля.

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Презентовать выставку Порошенко пытался еще 26 мая. Именно тогда его вызвали на допрос как свидетеля в этом деле. И вместо визита к правоохранителям, Порошенко вышел в прямой эфир из музея.

Следователи ГБР, узнав об этом, сами приехали за ним и взяли музей штурмом. Изъяли таможенные декларации на картины и арестовали их. Досудебное следствие по этому делу продолжается. Коллекцию Порошенко оценивают в четыре миллиона фунтов стерлингов. Он заявляет, что все налоги на картины уплатил.

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