Завтра суд начнет рассматривать дело экс-главы МИД Кожары, обвиняемого в убийстве бизнесмена Старицкого

В феврале прошлого года бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-главы МИД Сергея Кожары в селе под Киевом. В декабре прокуратура передала дело об убийстве бизнесмена в суд.

Завтра суд начнет рассматривать дело бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, обвиняемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая. "По делу убийства моего отца Кожаре вручили обвинительный акт. Дело передали в суд. Следующее заседание назначено на 5 января, 15.00, Киево-Святошинский суд, судья Козак И.А", - написала она. Старицкая уточнила, что ранее суд отклонил ходатайство судьи Козак о самоотводе. Читайте такжеВводила следствие в заблуждение: суд рассмотрит дело против жены экс-главы МИД Кожары Дело Кожары: детали 21 февраля 2020 года бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства в умышленное убийство – по ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержала полиция, а 27 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн. Адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний жене Кожары. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

13 июля суд продлил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью внесения залога в размере свыше 14 млн грн.

23 декабря Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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