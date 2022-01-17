По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это проявление настоящей дружбы.

Дания выделит дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, который свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", - написал глава МИД Украины.

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Министр иностранных дел Йеппе Кофод после посещения линии соприкосновения на Донбассе 16 января отметил у себя в Twitter, что Дания полностью поддерживает суверенитет Украины и призывает Россию к деэскалации.

"Новый вклад Дании в деятельность по разминированию и программу стабилизации продолжается", - отметил Кофод.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2021 Украину с рабочим визитом посетила министр обороны Дании Трине Брамсен, главным итогом которого стало углубление украинско-датских отношений в оборонной сфере.

Речь идет о поддержке Украины в сдерживании агрессии РФ, усиление совместимости украинской армии с армиями стран-членов НАТО на пути к интеграции Украины в НАТО и другие.

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