Датскую разведку обвиняют в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Глава Службы военной разведки Дании (FE) Ларс Финдсен был арестован по обвинению в государственной измене и превышении полномочий.

Об этом сообщил местный телеканал TV2.

По данным следствия, спецслужба по приказу Финдсена с 2014 года предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Выявлены случаи, когда FE не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков.

FE обвиняют и в незаконном сборе информации о датских гражданах.

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Ещё в 2015 году стало известно, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве с FE осуществляло перехват информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая уже бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Ларс Финдсен был уволен в августе 2020 года, после того, как Надзор за деятельностью разведывательных служб (TET) выявил, что Датская служба военной разведки без особых на то причин начала следить за подданными королевства.

Данные факты стали известными общественности по итогам внутреннего расследования FE под кодовым названием "Операция Дунхаммер".

Как сообщал УНИАН, в Турции задержали шестерых человек, которых обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

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