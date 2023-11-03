Секретарь СНБО прокомментировал политические амбиции известного блогера.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов скептически оценил политические амбиции известного блогера Алексея Арестовича.

Как заявил в интервью "Лига.НЕТ" Данилов, политический проект Арестовича - "это конструкция, которая не работает".

"Если посмотреть социологию, то можно увидеть, что его рейтинг из района 80% снизился до 72% недоверия. Куда с таким хламом вы претесь? Если у вас антирейтинг в 72%", – сказал Данилов.

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Он отметил, что "даже" у пятого президента Петра Порошенко антирейтинг составляет 64%.

Напомним, что, по словам Данилова, Служба безопасности Украины занимается расследованием деятельности экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Арестович собрался баллотироваться на пост президента

Бывший военный Алексей Арестович подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства. Более того, он уже написал свою программу, поделился ею в Telegram "для начала дискуссии" и утверждал, что ее доработают специалисты.

Еще осенью 2022 года Арестович говорил, что попытается баллотироваться в президенты, если Владимир Зеленский не будет подавать свою кандидатуру на следующих выборах, которые по плану должны состояться в 2024 году. Известный блогер обещал сделать украинцев "счастливой нацией".

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