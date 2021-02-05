Секретарь СНБО против того, чтобы финансирование деятельности медиа происходило непубличным способом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что в Украине будут рады, если Москва вернет к себе тех людей, которые работают на заблокированных телеканалах «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Читайте такжеСекретарь СНБО оценил опасность отмены санкций против каналов Медведчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности «Санкции против российской пропаганды».

«Я категорически против того, чтобы финансирование средств массовой информации происходило непубличным способом, и это та ситуация, когда мы можем поставить с головы на ноги, чтобы мы понимали, что происходит. Потому что сегодня, оказывается, есть заявление, что якобы на этих каналах работали полторы тысячи человек. Но у нас есть официальная справка о количестве людей, которое работает на этих каналах. На это тоже надо обращать внимание, и надо понимать, что это манипулятивная вещь, которая происходит», - заявил Данилов.

«Но я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории», - сказал Данилов.

Запрет телеканалов Медведчука: детали

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против этих телеканалов является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

4 февраля стало известно, что два человека обжаловали в Верховном суде блокирование телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко