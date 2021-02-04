Решение СНБО и Указ Президента, который ввел его в действие, оказались одним из самых резонансных шагов Зеленского.

Сегодня, 4 февраля в 21.45 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук и гости студии обсудят Решение СНБОУ и Указ Президента о запрете вещания трех телеканалов так называемого «пула Медведчука» – «112 Украина», NewsOne, Zik.

Решение СНБО и Указ Президента, который ввел его в действие, оказались одним из самых резонансных шагов Зеленского. В прямом эфире ведущая Наталья Мосейчук с политиками и экспертами проведет дискуссию о причинах такого решения и попытается выяснить это – борьба с врагом в гибридной войне или посягательство на свободу слова. Могут ли санкции вскоре быть отменены в судах? О «информационной бомбе» будут говорить в этот четверг в программе «Право на владу» с Натальей Мосейчук.

В студию приглашены политики, эксперты и журналисты: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрий Бойко, председатель партии «Голос» Кира Рудик, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, председатель комитета ВР по свободе слова, народный депутат, «Оппозиционная платформа - за жизнь» Нестор Шуфрич, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, журналист Дмитрий Гордон, телеведущий Дмитрий Спивак, сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко. На включении к дискуссии присоединится Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, журналист Остап Дроздов.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21.45.

Свои вопросы телезрители могут ставить на Facebook-странице программы.

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Автор: УНИАН