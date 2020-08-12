Украина направила Беларуси запрос о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"
Офис генерального прокурора направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе - боевиков ЧВК "Вагнера".
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Об этом сообщает пресс-служба офиса. "Офис генерального прокурора 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.
Всем 28 задержанным, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
Вопрос выдачи запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Беларуси.
Как задержали "вагнеровцев" под Минском: история
- 29 июляв Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
- Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
- Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
- 30 июля Украина начала консультации с Беларусью обэкстрадиции боевиков.
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