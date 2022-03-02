В Черниговской области руководство Седневской общины, оказавшейся под оккупацией российских войск, просит "зеленый коридор" для доставки продуктов и медикаментов.
Об этом сообщил первый заместитель поселкового головы Алексей Барановский.
По его информации, очень сложная гуманитарная ситуация сложилась в селе Черныш, где люди не выходят неделю из подвалов, четвертые сутки там отключено энергообеспечение.
Российские оккупанты запрещают местным выходить на улицы и даже покойника пришлось временно захоронить в огороде, возле собственного дома.
"Не менее сложная ситуация и в городке Седнев, где все, что можно, разграблено в магазинах оккупантами, но, к сожалению, фиксируем факты мародерства и среди местных жителей", - отметил Барановский.
Он отметил, что Черниговская областная власть знает о гуманитарной катастрофе в общине и уже не один день готова отправить продукты и лекарства. "Но встает вопрос, как их довезти, если никого не пропускают и стреляют на поражение. Сегодня я подписал соответствующее обращение о создании "зеленого коридора" к нашей громаде", - проинформировал первый заместитель поселкового головы.
В документе, в частности, он информирует, что в общине продуктов питания хватит на 2-3 дня. Барановский просит предоставить местным жителям хлеб, муку, крупы, медикаменты и детское питание и тому подобное.
"Ни одна должностная инструкция или функциональные обязанности не указывают, что делать в такой ситуации. Поэтому все, кто могут что-то делать - делают так, как подсказывает ситуация и общественный долг", - отметил он.
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