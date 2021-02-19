На повестке дня - проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.

Сегодня во время Часа вопросов к правительству речь пойдет об итогах заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 11 февраля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

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Сегодня на повестке дня - проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.

Также предполагается рассмотреть ветированный президентом закон Украины «О внесении изменений в статью 59-1 закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов» (регистрационный номер 3034).

На повестке дня законопроекты об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг. Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроекта «О платежных услугах».

Согласно повестке дня, к рассмотрению запланированы два законопроекта, направленные на исполнение решений Европейского суда по правам человека, а также проект закона «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями» (№3761).

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Автор: УНИАН