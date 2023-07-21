"Европейская солидарность" с 2019 года не платит за аренду помещений размеров в 3 тысячи квадратных метров.

Партию "Европейская солидарность" могут принудительно выселить из офисов в центре Киева. Причина - политическая сила "нагло и годами не платит за аренду помещений, расположенных в Печерском районе Киева, самом дорогом районе столицы", говорится в сюжете программы "Гроши". Политсила пятого президента Петра Порошенко арендует 3000 квадратных метров напротив Лавры, но с конца 2019 года не платит за аренду законным владельцам помещений.

Как показывают судебные решения, партию официально признали злостным неплательщиком. Всего, по словам арендодателя, "Европейская солидарность" задолжала более 28 миллионов гривень, из которых часть в 22 миллиона уже подтверждены даже Верховным судом Украины. "То есть, арендодатели прошли все возможные инстанции и доказали долг Порошенко и партийцев. Но тем – хоть что бы", - говорят расследователи. Сейчас арендодатель готовит документы для подачи в суд иска о принудительном выселении самой политической партии, указывает Ирина Кобец, адвокат ТОВ "Предприятие Киев", поскольку партия просто не оставила другого выхода.

При этом само предприятие, несмотря на невыплату "ЕС" долга, продолжает платить налоги в бюджет:

Предприятие должно платить налог на добавленную стоимость и делает это ежемесячно. Кроме того, предприятие платит плату за землю, то есть несет достаточно большое финансовое бремя", - говорит Кобец.

Несмотря на то, что "ЕС" давно должна отдать долги, она нашла юридическую лазейку - просит на судебных заседаниях отсрочку, с чем соглашается суд. Но не адвокаты арендодателя. Причина – счет партии Петра Порошенко открыт в банке самого Петра Порошенко, что дает партии и ее лидеру делать с деньгами всё, что им заблагорассудится.

"В тот день, когда денежные средства должны поступить на счет партии, банк закрывает арестованный счет, держит средства на своем транзитном счете, на следующий день они открывают новый счет, на который не налагается арест, в тот же день с него выводят деньги по инструкции политической партии", - объясняет Кобец.

По словам адвокатов "Европейской солидарности", счета будут оплачены после окончания войны, а сейчас партия направляет деньги на фронт, и уже выделила порядка 98 млн грн возвратной финансовой помощи. Дело, однако, в том, отмечают расследователи, что деньги на функционирование партий, включая "ЕС", выделяет государство - то есть это деньги из бюджета, и по закону именно этими деньгами партия Порошенко должна была оплачивать аренду и долг. Адвокаты "Предприятия Киев" отмечают, что с момента подписания арендного договора "Европейская солидарность" из государственного бюджета получила более 320 миллионов гривень.

"На что же эти бюджетные деньги потратил Петр Порошенко и что помешало оплатить счета? В "Европейской солидарности" говорят, что за народные деньги покупают то, что нужно для армии. Так что вы должны знать, когда видите очередной пиар Порошенко с оружием и сотни его билбордов во всех городах - всё это сделано и многое приобретено не только за его деньги, а за деньги из бюджета", - говорят расследователи.