Зеленский обсудил с Помпео ситуацию в Беларуси

Президент подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео заявил о важности мирного урегулирования ситуации в Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Зеленский и Помпео провели телефонный разговор.

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В частности, собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

«Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что воля белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Виталий Саенко