Дмитрий Кулеба заявил, что нет сомнения в том, что Канада остается надежным партнером Украины в деле сбитого в Иране самолета МАУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время телефонного разговора с главой МИД Канады Марком Гарно был поднят вопрос, касающийся аудиофайла, который может свидетельствовать о умышленном сбитии украинского самолета в Иране 8 января 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком пресс-конференции в Киеве.

"Я сегодня разговаривал с моим коллегой - министром иностранных дел Канады, и мы проговорили максимально предметно и детально ситуацию со сбитым нашим самолетом в Иране. В частности, мы проговорили тот вопрос, который вы затронули (аудиофайла, который может свидетельствовать об умышленном сбитии украинского самолета в Иране - УНИАН)", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что "взаимодействие между Украиной и Канадой по вопросу сбитого самолета и привлечения Ирана к ответственности будет максимально доверительным и быстрым".

Кулеба заявил, что нет сомнения в том, что Канада остается надежным партнером Украины в деле сбитого в Иране самолета МАУ.

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Автор: Константин Гончаров