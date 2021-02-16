Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время телефонного разговора с главой МИД Канады Марком Гарно был поднят вопрос, касающийся аудиофайла, который может свидетельствовать о умышленном сбитии украинского самолета в Иране 8 января 2020 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком пресс-конференции в Киеве.
"Я сегодня разговаривал с моим коллегой - министром иностранных дел Канады, и мы проговорили максимально предметно и детально ситуацию со сбитым нашим самолетом в Иране. В частности, мы проговорили тот вопрос, который вы затронули (аудиофайла, который может свидетельствовать об умышленном сбитии украинского самолета в Иране - УНИАН)", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что "взаимодействие между Украиной и Канадой по вопросу сбитого самолета и привлечения Ирана к ответственности будет максимально доверительным и быстрым".
Кулеба заявил, что нет сомнения в том, что Канада остается надежным партнером Украины в деле сбитого в Иране самолета МАУ.
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
- Недавно стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
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