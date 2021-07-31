Аваков после отставки с поста министра уехал на отдых в Италию. 30 июля ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области.

Арсен Аваков после отставки с поста министра внутренних дел уехал на отдых в Италию. Однако продолжает активно следить за событиями в Украине.

В частности, экс-глава МВД не обошел вниманием события с Николаем Чаусом - экс-судью 30 июля нашли в одном из сел Винницкой области.

Однако, Аваков сообщил, что его больше совсем не беспокоит дело Николая Чауса.

"Чаус? Не слышал", - отметил бывший министр.

На фото Авакова также можно увидеть бутылку недешевого вина Luce della Vite 2012 года. Отметим, бутылка этого вина стоит около 6,5 тысяч гривень.

Задержание Чауса: что известно

30 июля ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

Дело против Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Виктория Гордиенко