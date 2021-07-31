Арсен Аваков после отставки с поста министра внутренних дел уехал на отдых в Италию. Однако продолжает активно следить за событиями в Украине.
В частности, экс-глава МВД не обошел вниманием события с Николаем Чаусом - экс-судью 30 июля нашли в одном из сел Винницкой области.
Однако, Аваков сообщил, что его больше совсем не беспокоит дело Николая Чауса.
"Чаус? Не слышал", - отметил бывший министр.
На фото Авакова также можно увидеть бутылку недешевого вина Luce della Vite 2012 года. Отметим, бутылка этого вина стоит около 6,5 тысяч гривень.
Задержание Чауса: что известно
30 июля ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей.
Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.
По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".
После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.
В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.
Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.
Дело против Чауса
9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.
6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.
28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.
5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.
17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.
Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.