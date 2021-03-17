Глава провластной фракции прокомментировал скандал вокруг Алексея Арестовича.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит проблемы в том, что советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович употребляет нецензурную лексику в социальной сети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал журналистам, комментируя ситуацию, когда Арестович в Facebook выразился нецензурно в адрес комментатора под его постом, который призвал перейти на украинский язык.

Арахамия признался, что и сам очень активно употребляет нецензурную лексику. "Но на камеру стараюсь минимизировать этот процесс", - сказал он.

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На вопрос журналистов, нужно ли вводить штрафы за нецензурные высказывания, Арахамия ответил:

"Нет, это наша народная речь, то почему мы за это должны штрафовать".

Он также сказал, что не видел переписки Арестовича в Facebook, но считает допустимым использование нецензурной лексики для ответа человеку, который пытается поучать и говорит грубости.

"У Facebook есть свой сетевой этикет, когда человек на своей странице, если какой-то человек пришел и что-то там поучает жизни, обижает, то вы можете ответить как угодно", - убежден Арахамия.

По его словам, в этой ситуации не надо делать проблему, "информационную сенсацию". "Я в своем Facebook тоже могу материться", - отметил Арахамия.

Скандал вокруг Арестовича: что известно

16 марта стало известно, что Алексей Арестович обматерил пользователя соцсети, когда тот попросил его перейти на государственный язык. Короткая словесная перепалка произошла под его постом в Facebook. Сейчас сообщение изменено, однако скриншоты опубликовал ряд СМИ.

Под постом у спикера украинской делегации настойчиво попросили перейти на государственный язык. На что Арестович ответил довольно коротко: "Пошел на*уй". Но потом, похоже, передумал и удалил комментарий.

Впоследствии в Facebook Арестович назвал всех, кто обратил внимание на конфликт, "чистыми лицемерами", поскольку он якобы послал пользователя с русским никнеймом тоже за лицемерие. Затем отметил, что требовать от него говорить на украинском на собственной странице, является нарушением статьи 10 Конституции Украины.

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Автор: Надя Пришляк