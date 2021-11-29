Глава фракции сообщил, что эта отставка может состояться на следующей пленарной неделе.

Председатель фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, что фракция поддержит отставку Дмитрия Сенниченко с поста председателя Фонда госимущества Украины.

Об этом он рассказал на брифинге.

Арахамия также сообщил, что эта отставка может состояться на следующей пленарной неделе.

Арахамия отметил, что "мы этот вопрос не сможем рассмотреть на этой неделе", поскольку предполагается рассмотрение "ресурсного законопроекта, проекта бюджета на следующий год, выступление президента с посланием".

Читайте такжеЗеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ"Но на следующей пленарной неделе обязательно будем рассматривать", - отметил Арахамия.

При этом он добавил, что большинство фракции ранее определилось, что будет поддерживать отставку.

Отставка Сенниченко

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Сенниченко написал заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины, он уходит в отставку "по собственному желанию".

Дмитрий Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.

Автор: Надя Пришляк