Переговоры должны стартовать утром 28 февраля.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что если Киев что-то и подпишет с Путиным, то только на выгодных для себя условиях.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - написал он.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.

Тем временем украинская делегация отправилась на переговоры с РФ к украинско-белорусской границе в районе реки Припять.