Накануне Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пропагандистов, поддерживающих военную агрессию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда может состояться следующее заседание СНБО, и не приглашали ли его на заседание на завтра, Арахамия сказал: "Всегда СНБО по пятницам. Я думаю, что это уже традиция. ... В эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится".

Накануне Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пропагандистов.

Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах. Санкции хотят ввести из-за поддержки военной агрессии РФ в отношении Украины и пропаганды российской оккупационной власти.

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Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

2 марта министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции против "врагов Украины и коллаборантов".

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Автор: Татьяна Поляковская