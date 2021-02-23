По словам Каспарова, процесс возвращения полуострова Украине требует времени.

Попытка аннексии Крыма - это преступление режима Владимира Путина, и если полуостров не вернут Украине - Россия не будет иметь будущего.

Такое мнение высказал известный российский оппозиционер Гари Каспаров во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, сообщает телеканал "Украина 24".

Он напомнил, что российская оппозиция имеет разные позиции по ситуации с Крымом. По его словам, многие коллеги из оппозиционного движения выразили сильную поддержку или по крайней мере, как они говорят, нейтральную позицию относительно аннексии Крыма или других агрессивных действий путинского режима.

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"Я принадлежу к тем, кто считает, что все преступления режима Путина, как внутренние, так и международные, должны быть осуждены свободным российским парламентом одним махом, за 30 секунд. Конечно, такие вещи, как возвращение Крыма Украине, могут потребовать определенного времени. Кого-то нужно будет вывозить оттуда, других возвращать и тому подобное. Но ... Россия не будет иметь будущего, если только полностью не перестанет быть империей", - подчеркнул Каспаров.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.ajina-11324684.html

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Автор: Юрий Годован