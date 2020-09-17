Предыдущий глава САП Назар Холодницкий подал в отставку 21 августа.

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут назначить нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина.

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Об этом со ссылкой на источник в СН сообщает «РБК-Украина». Утверждается, что именно Костин является основным претендентом.

Отмечается, что до избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе. Журналисты спросили у него, будет ли он принимать участие в конкурсе на должность главы САП, но однозначного ответа не получили.

"В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея - это всегда повод над ней поразмыслить", - сказал депутат.

Холодницкий ушел из САП

21 августа Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление и издала приказ об увольнении.

Уточнять причины своей отставки Холодницкий не стал.

В июне сообщалось, что в Офисе генерального прокурора открыли дисциплинарное производство в отношении Холодницкого, его могли отстранить от должности.

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Автор: Дмитрий Захаров