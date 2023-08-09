Холодов уже с января находится за границей и не посещал заседания парламента.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. 308 народных депутатов нажали кнопку "за".

Холодов сам написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий – на фоне скандала из-за всплывшей в СМИ информации о его поездках за границу и бизнесе в Вене. О представлении им заявления о сложении полномочий 31 июля сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

В письме-обращении к коллегам по фракцией "слуга народа" отметил, что во время войны в его семью пришла болезнь. Он подчеркнул, что в дальнейшем не может "совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады". В тот же день 31 июля народного депутата Холодова исключили из фракции "Слуги народа".

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Андрей Холодов - скандал с отдыхом на Кипре

28 июля журналисты "Схем" сообщили, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уехал из Украины и с января 2023 года не возвращался в Украину, не участвовал в заседаниях.

Отмечалось, что нардеп находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где у семьи есть надвижимость. Также журналисты выяснили, что Холодов за границей развивает семейный бизнес – его жена Екатерина Шаховская (кума Оксаны Марченко, жены одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука) стала совладельцем салона красоты в Вене. Также в Вене нашли салон свадебных и вечерних платьев, который также принадлежит жене Холодова.

В Аппарате ВР "Схемам" сообщили, что в 2023 году отпуска народному депутату Украины Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись и начиная с 21 января любые выплаты ему не осуществлялись.

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