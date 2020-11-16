В Конотопе могут провести перевыборы.

Из-за смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового в городе могут состояться новые выборы.

Читайте такжеНовоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

Об этом рассказал действующий мэр Конотопа Артем Семенихин, передает ТСН.

Он заявил, что сейчас нужно дождаться разъяснений Центральной избирательной комиссии.

"Ждем разъяснений ЦИК. Все может быть, возможно и новые выборы, возможно будет выбран другой победитель. Все может быть, мы ждем разъяснений ЦИК", - сказал Артем Семенихин.

Смерть Александра Лугового: что известно

Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса в возрасте 53 лет.

О смерти Александра Лугового стало известно сегодня, 16 ноября.

Это уже третий мэр, который умер от осложнений, вызванных COVID-19. Раньше от коронавируса умерли мэры Борисполя и Новгород-Северского.

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Автор: УНИАН