Александр Луговой умер из-за осложнений от коронавируса / фото everyday.sumy.ua

Из-за смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового в городе могут состояться новые выборы. 

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Об этом рассказал действующий мэр Конотопа Артем Семенихин, передает ТСН.

Он заявил, что сейчас нужно дождаться разъяснений Центральной избирательной комиссии. 

"Ждем разъяснений ЦИК. Все может быть, возможно и новые выборы, возможно будет выбран другой победитель. Все может быть, мы ждем разъяснений ЦИК", - сказал Артем Семенихин.

Смерть Александра Лугового: что известно

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Автор: УНИАН