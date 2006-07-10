Азаров кашу без крупы варить не хочет

Антикризисная коалиция Партии регионов, СПУ и КПУ готова отдать должность вице-спикера оппозиции, сказал журналистам один из лидеров Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, новая коалиция не будет действовать, как ее предшественник – коалиция “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ, которая заявляла “вот мы вам отдадим один комитет ВР по вопросам материнства и детства, и будьте довольны. Мы через эти унижения прошли, но мы не хотим наших коллег по парламенту так же унижать. Напротив, мы сегодня предложили пропорциональное распределение комитетов».

Н.АЗАРОВ напомнил, что завтра парламентарии начнут день с объявления о прекращении деятельности предыдущей коалиции и о создании новой, после чего Верховная Рада перейдет к формированию руководства – избранию первого заместителя и заместителя председателя ВР.

По словам Н.АЗАРОВА, в этот день также планируется утвердить перечень и предметы ведания комитетов парламента.

В то же время, сказал он, новая коалиция не хочет голосовать по руководящим должностям в этих комитетах пока не будет представления Президента о назначении премьер-министра. Н.АЗАРОВ объяснил это тем, что нельзя создавать комитеты без формирования правительства. «Нельзя сварить кашу без крупы», - сказал он, заметив, что между комитетами и профильными министерствами должна быть согласованная работа, поэтому назначения на должности в соответствующий комитет и министерство должны быть согласованы.

Кроме того, на вопрос, что будет делать новая коалиция, если работа парламента будет заблокирована, Н.АЗАРОВ ответил: «Будем искать выход».

По его мнению, блокирование работы парламента будет направлено против работы по улучшению социально-экономической ситуации в стране. В то же время он оправдал блокирование парламента своей политической силой, сказав, что тогда Партия регионов боролась за права оппозиции, а теперь оппозиции предлагается предоставить все рычаги контроля.