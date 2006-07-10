Сегодня состоится Совет НСНУ

Сегодня состоится Совет партии «Народный Союз Наша Украина», на котором будет обсуждена текущая политическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, на совете партии будет разработана позиция относительно текущей ситуации.

На вопрос журналистов, является ли возможным раскол в «Нашей Украине» в связи с созданием новой коалиции и желанием ряда членов фракции «Наша Украина» вступить в нее, Р.ЗВАРИЧ ответил, что «Наша Украина» будет держаться «монолитом, какой бы ни была ситуация, какое бы ни было принято решение».

Он отметил, что фракция «Наша Украина» на сегодня является «единственной политической силой, которая представляет не только свои политические партии, а также тесно связана с Президентом Украины».

«И безусловно, что при формировании любой коалиции, если отсутствовать будет фракция «Наша Украина», то те, которые инициируют формирование такой коалиции, должны помнить, что они работают не в режиме 226 голосов, а обязаны, если не будет учтена позиция Президента Украины, обеспечить 300 голосов, чтобы провести любое решение в сессионном зале», – сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как известно, для принятия закона необходимы голоса минимум 226 народных депутатов. Но в случае применения Президентом права вето парламент либо вынужден полностью согласиться с Президентом, либо преодолеть вето, для чего необходимо 300 голосов народных депутатов.