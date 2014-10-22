ЦИК перенес центр одного из избирательных округов по просьбе Донецкой ОГА
21:28, 22 октября 2014Политика
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Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Большая Новоселка
ЦИК перенесла центр одного з донецьких округів / pravo-znaty.org.ua
Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии вечером в среду, – передает корреспондент "Сегодня".
Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Велика Новоселка.
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С соответствующей просьбой в ЦИК обратилась Донецкая ОГА.
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