ЦИК перенес центр одного из избирательных округов по просьбе Донецкой ОГА

21:28, 22 октября 2014
Политика
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Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Большая Новоселка

ЦИК перенесла центр одного з донецьких округів / pravo-znaty.org.ua

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии вечером в среду, – передает корреспондент "Сегодня".

Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Велика Новоселка.

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С соответствующей просьбой в ЦИК обратилась Донецкая ОГА.

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