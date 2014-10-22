ЦИК перенес центр одного из избирательных округов по просьбе Донецкой ОГА

Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Большая Новоселка

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии вечером в среду, – передает корреспондент "Сегодня". Центр ОИК №59, расположенный в городе Марьинка, был перенесен в село Велика Новоселка. Читайте такжеБильдт: 26 октября украинцы решают судьбу не только Украины, но и России, и Европы С соответствующей просьбой в ЦИК обратилась Донецкая ОГА.

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