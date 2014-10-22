Скандал вокруг слов Сикорского о разделе Украины не навредил политике Польши - Коморовский
Президент Польши Бронислав Коморовский негативно оценил скандал, который вспыхнул из-за интервью бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского изданию Politico Magazine, но высказал мнение, что он на самом деле не помешал польской внешней политике.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский сказал сегодня после заседания Совета национальной безопасности и обороны Польши.
"Плохо произошло. Имеем поэтому потери. К счастью, это не потери в сфере внешней политики, потому что речь идет о словах бывшего министра, которые позже дополнительно были поставлены под сомнение", - сказал он, комментируя ситуацию журналистам.
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"Для меня важно, чтобы не усугублять эти потери", - добавил он.
Коморовский призвал не говорить публично о вещах, которые лучше оставлять в тайне до поры до времени.
"Есть время политической активности, есть время написания мемуаров", - сказал президент Польши.
Один из участников заседания Совета национальной безопасности Польши лидер польской партии «Твое движение» Януш Паликот рассказал журналистам, что тема Сикорского обсуждалась на этом заседании.
"Господин президент и в принципе все члены совета были согласны с тем, что нужно согласиться с формулой, что дальнейшее обсуждение этого дела вредит Польше. Поэтому надо ограничивать эти потери, которые уже имеют место из-за этой неудачной ситуации. Он призвал нас всех, чтобы мы не подогревали эту тему в медиа", - сказал он.
Политик тоже назвал несколько "подавленной" атмосферу, в которой прошло это заседание собственно из-за скандала с Сикорским.
"Все ощущали, что какое-то молоко разлилось абсолютно без какого-либо смысла для всех нас", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером Радослав Сикорский отказался от своих слов, высказанных в интервью Politico Magazine в предложении российского президента Владимира Путина главе правительства Польши Дональду Туску принять участие в разделе Украины, озвученном еще в феврале 2008 года, заявив, что его "подвела память" и такой встречи даже не было. Ранее он говорил, что журналист "чрезмерно интерпретировал" его слова и речь шла не о "предложении", а "исторической аллюзии" или "грустной шутке".
Самая большая оппозиционная партия в Польше "Закон и справедливость" (PiS) назвала Сикорского "безответственным" за то, что он не проинформировал о предложении Путина тогдашнего президента Леха Качиньского и не поднял эту тему на международной арене и заявила, что будет добиваться его отставки с поста главы Сейма, на который он был назначен в начале октября.
Сикорский возглавлял МИД Польши с осени 2007 года.