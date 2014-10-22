Скандал вокруг слов Сикорского о разделе Украины не навредил политике Польши - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский сказал сегодня после заседания Совета национальной безопасности и обороны Польши.

"Плохо произошло. Имеем поэтому потери. К счастью, это не потери в сфере внешней политики, потому что речь идет о словах бывшего министра, которые позже дополнительно были поставлены под сомнение", - сказал он, комментируя ситуацию журналистам.

Читайте такжеСикорский: «Встречи Туска с Путиным не было. Меня подвела память»

"Для меня важно, чтобы не усугублять эти потери", - добавил он.

Коморовский призвал не говорить публично о вещах, которые лучше оставлять в тайне до поры до времени.

"Есть время политической активности, есть время написания мемуаров", - сказал президент Польши.

Один из участников заседания Совета национальной безопасности Польши лидер польской партии «Твое движение» Януш Паликот рассказал журналистам, что тема Сикорского обсуждалась на этом заседании.

"Господин президент и в принципе все члены совета были согласны с тем, что нужно согласиться с формулой, что дальнейшее обсуждение этого дела вредит Польше. Поэтому надо ограничивать эти потери, которые уже имеют место из-за этой неудачной ситуации. Он призвал нас всех, чтобы мы не подогревали эту тему в медиа", - сказал он.

Политик тоже назвал несколько "подавленной" атмосферу, в которой прошло это заседание собственно из-за скандала с Сикорским.

"Все ощущали, что какое-то молоко разлилось абсолютно без какого-либо смысла для всех нас", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Радослав Сикорский отказался от своих слов, высказанных в интервью Politico Magazine в предложении российского президента Владимира Путина главе правительства Польши Дональду Туску принять участие в разделе Украины, озвученном еще в феврале 2008 года, заявив, что его "подвела память" и такой встречи даже не было. Ранее он говорил, что журналист "чрезмерно интерпретировал" его слова и речь шла не о "предложении", а "исторической аллюзии" или "грустной шутке".

Самая большая оппозиционная партия в Польше "Закон и справедливость" (PiS) назвала Сикорского "безответственным" за то, что он не проинформировал о предложении Путина тогдашнего президента Леха Качиньского и не поднял эту тему на международной арене и заявила, что будет добиваться его отставки с поста главы Сейма, на который он был назначен в начале октября.

Сикорский возглавлял МИД Польши с осени 2007 года.