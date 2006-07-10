Бессмертный дал Морозу время до 16.00

Лидер депутатской фракции “Наша Украина” Роман Бессмертный просит аппарат Верховной Рады предоставить информацию о том, поинформировала ли фракция Соцпартии партнеров по коалиции демократических сил о своем выходе из нее.

Об этом говорится в письме Бессмертного к руководителю аппарата Верховной Рады Валентину Зайчику, сообщает пресс-служба "Нашей Украины".

“Уважаемый Валентин Александрович! Прошу Вас предоставить мне официальную информацию относительно регистрации в аппарате Верховной Рады по состоянию на 9 часов 10 июля 2006 года предупреждения депутатской фракции Соцпартии о выходе из коалиции демократических сил, адресованного мне или депутатской фракции “Наша Украина”, - сказано в письме.

Бессмертный просит предоставить ему указанную информацию до 16 часов понедельника.

Украинская правда