ООН встревожена информацией об использовании кассетных боеприпасов в Украине

Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста, передает центр новостей ООН.

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"Сообщения об использовании кассетных боеприпасов, безусловно, вызывают крайнюю обеспокоенность. Мы видели эти сообщения. Генеральный секретарь ООН призывает стороны прекратить использование этого неизбирательного оружия", - сказал Дюжаррик.

Он добавил, что глава ООН считает необходимым освободить мир от кластерных бомб.