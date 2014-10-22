ООН встревожена информацией об использовании кассетных боеприпасов в Украине
02:53, 22 октября 2014Политика
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В ООН встревожены информацией об использовании кассетных боеприпасов на востоке Украины.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста, передает центр новостей ООН.
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"Сообщения об использовании кассетных боеприпасов, безусловно, вызывают крайнюю обеспокоенность. Мы видели эти сообщения. Генеральный секретарь ООН призывает стороны прекратить использование этого неизбирательного оружия", - сказал Дюжаррик.
Он добавил, что глава ООН считает необходимым освободить мир от кластерных бомб.
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