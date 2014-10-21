Из Службы внешней разведки Украины с начала года уволили 249 сотрудников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СВР Украины.

В сообщении отмечается, что «еще в феврале этого года, после назначения на должность председателя СВР Украины Виктора Гвоздя, на протяжении короткого срока по его решению полностью обновлено руководство Службы, в частности, были уволены все заместители председателя СВР Украины, а также ряд руководителей отдельных департаментов, управлений, их заместители и тому подобное».

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В пресс-службе подчеркивают, что «сегодня большое значение придается формированию такого кадрового аппарата, который эффективно выполнял бы поставленные руководством государства задания по защите национальной безопасности Украины».

В сообщении отмечается, что эта работа продолжается и в рамках реализации Закона «Об очистке власти» с учетом специфики деятельности внешней разведки, соблюдения положений Закона «О государственной тайне» и индивидуального подхода к каждому сотруднику.

«При этом во внимание принимаются особенности прохождения службы сотрудниками, учитывается, осуществляли ли они мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности, обороны или территориальной целостности Украины, а также другие вопросы и критерии, изложенные в Законе», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что «руководство СВР Украины настроено на то, чтобы его действия были хирургически выверенными». «С этой целью Службой внешней разведки Украины принимаются меры по проведению люстрации таким способом, который не отразился бы на эффективности деятельности Службы в целом и не привел к нарушениям конституционных прав граждан», - говорится в сообщении.