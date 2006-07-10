Дрижчаный подал в суд на ”Україну молоду”

Председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ обратился с иском в Шевченковский районный суд Киева, в котором просит признать неправдивыми утверждения, изложенные в публикации газеты «УУкраїна молода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

И.ДРИЖЧАНЫЙ в который раз заявил, что информация, изложенная в газете, не соответствует действительности. Он сообщил, что неоднократно проводились проверки по поводу этой информации, в том числе Секретариатом Президента.

Председатель СБУ сообщил, что 5 июня он обратился в редакцию «України молодої» с требованием опровергнуть информацию, которая содержалась в публикации от 1 июня. В то же время, по его словам, на протяжении месяца он не получил ответа, поэтому обратился в суд с иском «об опровержении, признании сведений неправдивыми и извинении». На уточняющий вопрос журналистов И.ДРИЖЧАНЫЙ сообщил, что обратился в Шевченковский районный суд г. Киева.

Как сообщал УНИАН, в публикации в газете “Україна молода” под заглавием “Под “крышей” СБУ”, опубликованной 24 июня, утверждалось, что якобы председатель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями прежнего режима. Автор статьи приводит якобы список лиц, с которыми общался И.ДРИЖЧАНЫЙ, и отмечает, что “все эти контакты - элементы неутешительной картины под названием «деградация СБУ».

«О деградации как очередном «де-» в развитии главной спецслужбы страны - после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации - говорят сами работники СБУ. И не только говорят - пытаются бить в колокола, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, глава Секретариата Президента О.РЫБАЧУК находится с И.ДРИЖЧАНЫМ в весьма приязненных отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой по большей части игнорируются, или же до Президента, которому они адресованы, не доходят», отмечалось также в публикации газеты “Україна молода”.

3 июня глава Секретариата Президента Украины О.РЫБАЧУК и руководитель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ обратились к главному редактору газеты “Україна молода”, внештатному советнику Президента М.ДОРОШЕНКО с просьбой предоставить материалы и документы, которые якобы стали поводом для публикации газеты с критикой руководителей СБУ.

Также И.ДРИЖЧАНЫЙ попросил Генпрокуратуру проверить факты, изложенные газетой относительно СБУ, и дать им правовую оценку.